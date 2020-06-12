İzmir hava durumu! İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İşte 5 günlük İzmir hava durumu tahmini

12 Haziran 2020 Cuma 16:34 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 16:34

İzmir hava durumu... İzmir'de etkili olan yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yerlerini su bastı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir hava durumunu merak ediyor. Bugün sağanak yağışların yaşandığı İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 günlük tahminlere göre İzmir hava durumu...

İZMİR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için “acil” koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir’de etkili oldu. Özelikle Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar’da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. İzmir hava durumu raporunda beklenen yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu.

Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu. Peki yağış devam edecek mi? Meteoroloji'nin İzmir hava durumu için 5 günlük tahminlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir hava durumu için oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Peki İzmir hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı İzmir için 5 günlük hava durumu...

Hafta sonu İzmir genelinde hava kapalı olacak. Pazartesi İzmir'de güneş yüzünü göstermeye başlayacak.

