İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İzmir'e sarı kodlu uyarı! İzmir 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunda; İzmir, Manisa, Kütahya için sarı kodlu uyarı verdi. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yerel yağış, perşembe ve cuma günleri de yer yer etkisini göstermeye devam edecek. Peki İzmir hava durumu nasıl olacak? İşte İzmir için 5 günlük hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN İZMİR'E SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu değerlendirmesinde; İzmir, Manisa, Kütahya için 'sarı', Çanakkale ve Balıkesir için ise 'turuncu' kodlu uyarı verdi. Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

AFAD'DAN İZMİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir hava durumu kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji, İzmir'in de aralarında olduğu 10 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu hava durumu yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa , Çanakkale ve Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor.