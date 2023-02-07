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İzmir Hayvan Arama Kurtarma ekibinden deprem bölgesindeki hayvanlara yardım eli

İzmir'den Hayvan Arama Kurtarma ekibi, enkaz altında kalan hayvanlara ve insanlara yardım etmek için Gaziantep'e gitti.

IHA7 Şubat 2023 Salı 14:30 - Güncelleme:
İzmir Hayvan Arama Kurtarma ekibinden deprem bölgesindeki hayvanlara yardım eli
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İzmir'de özellikle ölüme terk edilmiş ve engelli çiftlik hayvanlarına kucak açan 'Angels Farm Sanctuary'nin kurucusu Sibel Çakır, yakın zamanda hayvan arama kurtarma ekibini de hayata geçiren Çakır, ekibiyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'e giderek enkaz alanlarında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakır, "Üzüntümüz giderek katlanıyor. Çok büyük bir afet yaşanıyor. Desteklerinizle umut olmak için yollarda olacağız. H.A.R.K. (Hayvan Arama Kurtarma) ekibi olarak toplandık. Deprem bölgesinde hayvanlara da insanlara da el uzatacağız. Yanımızdaki mamaları deprem bölgesindeki hayvanlara ulaştıracağız. Umarız son afet olur" dedi.

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