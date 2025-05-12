İzmir Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denizden yaklaşık 1,5 ton terk edilmiş balık ağı çıkarıldığı bildirildi.

Hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanan açıklamada balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.