İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7545
  • EURO
    43,0804
  • ALTIN
    4015.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı
Güncel

İzmir Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 1,5 ton 'hayalet ağ' olarak adlandırılan atık balık ağı çıkarıldı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
İzmir Karaburun'da denizden 1,5 ton hayalet ağ çıkarıldı
ABONE OL

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denizden yaklaşık 1,5 ton terk edilmiş balık ağı çıkarıldığı bildirildi.

Hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanan açıklamada balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.