  İzmir karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi
Güncel

İzmir karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi

İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi.

12 Eylül 2025 Cuma 18:33
İzmir karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme! 9 kişi için tutuklama talebi
İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi.

OLAY

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

