İzmir Körfezi alarm veriyor: 10 günde 20 ton yosun toplandı

İzmir Körfezi'nde halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türü, kıyı şeridini yeşil bir örtüyle kapladı. Çakalburnu Lagünü'nden gel-git ve akıntılarla körfeze yayılan yosunlar Pasaport İskelesi çevresinde yoğun birikime neden olurken, belediye ekipleri 10 günde yaklaşık 20 ton yosunu topladı. Uzmanlar, sorunun kaynağını karasal atık sulardaki besin tuzu fazlalığına bağladı.

PASAPORT İSKELESİ CİVARINDA YEŞİL ÖRTÜ ALARMI

Körfez'de son yıllarda zaman zaman gözlemlenen deniz yosunları, Pasaport İskelesi civarında yeşil örtü oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği aktarıldı.

"ATIKLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, yosunların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıklarla taşınan fosfat ve nitrat gibi besleyici elementlerin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Bunların besin açısından zengin ortamlarda hızla çoğalarak kısa sürede gelişim gösterdiğini anlatan Taşkın, "Bu nedenle artışın önlenmesi için karasal kaynaklı atık suların etkili biçimde arıtılması ve evsel, endüstriyel, tarımsal besin tuzu girişinin azaltılması, liman-marina gibi yerlerdeki atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.