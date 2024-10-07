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İzmir Körfezi Bilim Kurulu, acil eylem planı için yeniden toplandı

İzmir Körfezi Bilim Kurulu, acil eylem planı için yeniden toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin, 'Bilim Kurulunca yapılan tespitlerde başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak işletilmesi, körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezinde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir.' dedi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
İzmir Körfezi Bilim Kurulu, acil eylem planı için yeniden toplandı
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İzmir İktisat Kongresi binasında "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı Toplantısı"na katılan Bakan Varank, körfezde yaşanan toplu balık ölümleri ve çevresel kirliliğin önlenmesi için 5 Eylül'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında ilk toplantının yapıldığını hatırlattı.

Varank, bu toplantıda alt çalışma gruplarının oluşturularak bir ay içerisinde acil eylemlerin, Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi kararı alındığını dile getirdi.

İzmir Körfezi'ne yönelik çalışmalardan elde edilen verilerin ayrıntılı olarak değerlendirileceğini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"İzmir Körfezi'ni kaderine terk etmemek, bölgede yaşanılan çevresel olumsuzluklara sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak önceliğiyle acil eylem planı hazırlandı. Bilim Kurulumuzca yapılan tespitlerde, başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak işletilmesi, Körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezinde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir. İzmir Körfezinin ekosisteminin daha iyi anlaşılması, dip yapısında tarama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ayrıntılı araştırma yapılması hususları da belirtildi. Planın uygulanması noktasında Bakanlığımız koordinesinde, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek. Kaydedilen ilerlemeler, düzenli denetimlerle ve yapılacak toplantılarla Bakanlığımızca izlenecektir."

İzmir Körfezi'nin yaşadığı sorunlara karşı kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin neler olması gerektiği konusunda çalışmalara devam edeceklerini aktaran Varank, orta ve uzun vadeli planları kamuoyuyla paylaşılacaklarını ifade etti.

Varank, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talep etmesi halinde acil eylem planı kapsamındaki çalışmalar için İller Bankasının kredi desteği sağlayacağına işaret etti.

Toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

  • İzmir Körfezi
  • Bilim Kurulu
  • acil eylem planı

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