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İzmir Körfezi için ilk adım atıldı! Bakanlık çevre felaketine dur demek için kolları sıvadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Safinaz 1' isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İzmir Körfezi'nde temizlik çalışması başlattı.

AA8 Ekim 2024 Salı 16:25 - Güncelleme:
İzmir Körfezi için ilk adım atıldı! Bakanlık çevre felaketine dur demek için kolları sıvadı
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İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık ekipleri de hızlıca harekete geçti.

YÜZEY TEMİZLEME ARACI KÖRFEZE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) körfezde yaşanan kirliliğin azaltılması amacıyla "Safinaz 1" isimli deniz yüzeyi temizleme aracını körfeze yönlendirdi.

İzmir Körfezi'nde çalışmalara başlayan deniz süpürgesi olarak tabir edilen gemi, katı atık, ölü balıklar, plastik, ambalaj atıkları, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırıyor.

KİRLİLİĞİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Deniz yüzeyi temizleme aracı, körfezin tamamı olmak üzere kirliliğin yoğun olduğu Bayraklı, Karşıyaka, Konak gibi kıyılar ile körfeze dökülen derelerin ağızları ve limanda görev yapacak.

Yüzer çöpler konveyör bant sistemi yardımıyla toplanarak geminin ortasındaki atık toplama alanında biriktiriliyor. Gemi personeli tarafından torbalanan atıklar daha sonra kıyıya çıkartılarak bertarafı sağlanıyor.

Yüzey temizleme aracı haftanın 6 günü, günde 7,5 saat körfezde mesai yapacak.

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