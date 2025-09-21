İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir Körfezi yine balık mezarlığına döndü

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor.

AA21 Eylül 2025 Pazar 16:25 - Güncelleme:
İzmir Körfezi yine balık mezarlığına döndü
ABONE OL

Pasaport ve Üçkuyular iskeleleri çevresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilde biriken ölü balıkları topladı.

"İZMİR'E YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ"

Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Şener Taran, üzüntüsünü dile getirerek, "Ailecek sahile gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük ve çok üzüldük. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Serkan Kocamert ise İzmir'in "denize aşık bir kent" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan, çocukluğundan itibaren denizle büyüyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak insanın içini acıtıyor. Gelirken 5 yaşındaki kızım denizi görünce 'Baba bak' dedi, cevap veremedim. Bir ihmal söz konusu. İnsanların da bilinçli olması, yetkililerin de çözüm bulması lazım. Sorun aslında temizlemekte değil, kirletmemekte."

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü. Geçen ağustos ayında ise yeniden balık ölümleri başlamıştı.

  • balık ölümleri
  • İzmir Körfezi
  • ağustos

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.