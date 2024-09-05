Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

* Denizde oksijen kalmamış, atık su kaynaklı amonyak miktarı gerekenden 50 kat fazla.

* Evsel ve endüstriyel atıklar suya arıtılmadan karışıyor demek. Bu beraberinde kötü koku problemini getirmekte. Buradaki canlıları ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmektedir. İzmir Körfesi'ndeki oksijen seviyesi 1,8 yer yer 0'a düşmüş durumdadır.

* Körfez'de yaşanan tam anlamıyla büyük bir çevre felaketidir. İzmir Körfezi'nin ekosistemi durma noktasına gelmiştir.

* Körfezde yaşanan büyük bir çevre felaketidir

* Belediyeyi 13 kez uyardık. Körfez yaşanan büyük bir çevre felaketidir. Atıksu Arıtma Tesisleri çalıştırılmıyor, canlılar ölüyor.