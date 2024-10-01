İzmir Körfezi'nde kirlilik kaynaklı kötü koku ve balık ölümleri, kentin turistik çekim merkezlerinden Kordon'da iş yerleri bulunan esnafı olumsuz etkiliyor.

Körfezde 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla başlayan çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor.

Son günlerde Pasaport kıyılarında denizin renginin değişmesi ve balık ölümleriyle birlikte etkili olan kötü koku, Konak ile Alsancak Limanı arasında bulunan yaklaşık 4 kilometrelik Kordon bölgesinde de hissediliyor.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, AA muhabirine, derneğe üye 120 esnafın körfezde yaşanan sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Kötü koku ve balık ölümlerinin iş kaybına neden olduğunu anlatan Şanlı, "Müşterilerimiz işletmelerimize gelince belli bir noktadan sonra 'burnumun direği kırıldı artık' diyor. Müsaade isteyip ayrılıyor. En az yüzde 30-40 işlerimizde düşme oldu. İnsanlar kokunun olmadığı İzmir'in farklı noktalarına Gaziemir ve Menderes gibi yerlere gitmeye başladı." dedi.

Şanlı, özellikle balık restoranlarına olan talepte düşme yaşandığını ifade ederek, "İnsanlar "körfezden toplanan ölü balıklar mı satılıyor" gibi yanlış düşünceler nedeniyle bu restoranlara gitmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Koku sorununun bir an önce çözülmesini beklediklerini anlatan Şanlı, temiz bir körfez olmadan İzmir'in hedeflediği turisti çekemeyeceğine dikkat çekti.

- "BİZ BİLE MECBUR KALMAYINCA DIŞARIYA ÇIKMIYORUZ"

Kordon'da iş yeri bulunan Oktay Akbulut ise kötü koku ve balık ölümlerinin işlerini kötü etkilediğini ve moralleri bozduğunu kaydetti.

Yerel yönetim ve merkezi hükümetin birlikte çalışarak sorunu çözmesini beklediklerini dile getiren Akbulut, "Esnaf olarak zor durumdayız. Başka kentlerden gelen müşterilerimiz, 'bu kokuyla nasıl yaşıyorsunuz' diyor. Biz bile mecbur kalmayınca dışarıya çıkmıyoruz. Artık insanlar Kordon'a gelmiyor. Öncesinde buralar tıklım tıklım olurdu. Geceleri zaten yer bulunmazdı. Koku ve balık ölümleriyle insanların Kordon'a inmeleri azaldı." diye konuştu.