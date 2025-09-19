İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

İzmir Körfezi'nde çevre katliamı sürüyor! Ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

19 Eylül 2025 Cuma 15:07
İzmir Körfezi'nde çevre katliamı sürüyor! Ölü balıklar kıyıya vurdu
Geçen yıllarda gündeme gelen, bu sene ise ağustosta görülmeye başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık görüldü.

Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere, körfezde kokunun ciddi şekilde yayıldığını söyledi.

Kokunun balık ölümlerinin sinyali olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Sular arıtılmadan İzmir Körfezi'ne veriliyor. Bütün fabrikalardan gelen kirli sular doğrudan denize geliyor. Balıkların ölümüne neden asıl olay da bu. Körfezdeki sorun için yapılacak tek bir iş var. Bu konuda ne bilim kuruluna ne de danışmanlar kuruluna gerek var. Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak."

  • izmir körfezi
  • balık ölümleri
  • deniz kirliliği

