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İzmir Körfezi'nde kıyıya çok sayıda ölü balık vurdu! Yetkililer harekete geçti

İzmir Körfezi'nde kıyıya çok sayıda ölü balığın vurduğu görüldü, başlatılan inceleme kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri analiz için numune aldı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 16:37 - Güncelleme:
İzmir Körfezi'nde kıyıya çok sayıda ölü balık vurdu! Yetkililer harekete geçti
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Bayraklı ilçesindeki Turan sahilinde çok sayıda ölü balığın bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği su ve balıklardan numune aldı.

KÖTÜ KOKU SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, AA muhabirine sabah sahilden kötü koku gelmesi üzerine inceleme yaptıklarını, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın da otopsi yapmadan kesin bir neden belirtmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Suların aşırı ısınması nedenli birçok şey olabilir. Bunların başında oksijen yetersizliği gelir. Sonrasında oksijeni tüketen plankton artışı olabilir." dedi.

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