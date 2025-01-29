İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7928
  • EURO
    37,2967
  • ALTIN
    3167.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir Körfezi'nden Marmara'ya ulaştı! 'Yüzeye çıkmaya başladı' diyerek uyardı
Güncel

İzmir Körfezi'nden Marmara'ya ulaştı! 'Yüzeye çıkmaya başladı' diyerek uyardı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın bir taraftan dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını etkilerken bir taraftan da yüzeye çıkmaya başladığını bildirdi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
İzmir Körfezi'nden Marmara'ya ulaştı! 'Yüzeye çıkmaya başladı' diyerek uyardı
ABONE OL

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, müsilajın ekim ayı sonunda Erdek Körfezi'nde başladıktan sonra yaklaşık 45 günde İzmit Körfezi'ne ulaşarak güneyden kuzeye Marmara Denizi'ni adeta örümcek ağı gibi sardığını kaydetti.

"Yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar tüm Marmara'yı kaplayan müsilaj bir taraftan dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını etkilerken bir taraftan da yüzeye çıkmaya başladı." ifadelerini kullanan Sarı, şöyle devam etti:

"Üzerleri müsilajla battaniye gibi örtülmeye başlanan canlılar nefes almakta ve beslenmekte zorluk yaşıyor. Müsilajla kaplanan deniz çayırları fotosentez yapamadıkları için tehlike altında. 2021 yılında yaşanan müsilaj esnasında kıyıdan 30 metre derinliğe kadar Marmara Denizi kıyısal alanındaki bütün sünger toplulukları ölmüştür. Eğer acilen tedbir alınmazsa 1 saatte 6 litre deniz suyunu filtre eden pinalar, 1 metrekaresi günlük 10 litreden fazla oksijen üreten deniz çayırları, dipte sabit yaşayan süngerler, mercanlar ve daha sayamadığımız yüzlerce canlı tehdit altındadır."

"ATIK ARITMA TESİSLERİ BİR AN ÖNCE ÇALIŞTIRILMALIDIR"

Prof. Dr. Sarı, müsilajın şimdiden yüzeye çıkmaya başlaması, suların ısınmasıyla yüzeye çıkma olasılığının arttığının altını çizerek, önlem alınmadığı takdirde zor bir ilkbahar ve yaz mevsiminin beklediğini vurguladı.

Kısa süre içinde 50 yılda yapılmayanların yapılmasının zor olduğunu aktaran Sarı, şunları belirtti:

"Bir şekilde yapılmış ama çalışmayan atık arıtma tesisleri bir an önce çalıştırılmalıdır. Belediyeler, ön arıtmadan sonra atıkları derin deşarjla denize boca etmeyi acilen durdurmalıdır. Denizin kirlilik yükünü azaltmak için akarsuların zehir kanalına dönüşmesine neden olan sanayi atıkları denetimle engellenmelidir. Mevcut şartlar değişmediği sürece müsilajın daha sık ve yoğun bir şekilde ortaya çıkacağı ön görülmektedir. Bu durumda şimdiden müsilajdan etkilenecek sektörler için zararları telafi edici bir sistem oluşturulması zorunludur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.