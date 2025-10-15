İSTANBUL 20°C / 13°C
İzmir mali çöküşün eşiğinde! Başkan Tugay yeni borçlanma için onay istedi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali durumunun giderek kötüleşmesi üzerine 1.25 milyar lira borçlanmak için meclisten onay istedi. Başkan Cemil Tugay'ın bu hamlesi zaten yüklü miktarda borcu olan belediyenin, mevcut borç yükünü de önemli ölçüde artıracak.

Sabah15 Ekim 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Belediye, içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle çalışanların ikramiyelerini ödemekte güçlük çekiyor.

Daha önce mülkiyetindeki birçok gayrimenkulü düşük fiyatla satan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez borçlanarak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışacak.

Sabah'ın haberine göre; Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla belediye, 1 milyar 250 milyon lira borçlanmak için belediye meclisine başvurdu. Önceki günkü meclis toplantısında gündeme gelen borçlanma önergesi, ihtisas komisyonlarında görüşüldükten sonra tekrar meclise sunulacak ve oylanacak.

Önergenin kabulü halinde, İZBB var olan borçlarına 1 milyar 250 milyon lira daha ekleyecek. Başkan Tugay, borçlanma koşullarını belirlemek üzere belediye adına bankalarla görüşmeler yapacak.

Çekilecek kredi, başta kamulaştırma olmak üzere belediyenin acil ihtiyaçlarında kullanılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, mali krizin derinleştiğine işaret ediyor ve belediyenin finansal geleceği açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.

