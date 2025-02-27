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İzmir merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu

İzmir merkezli 10 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
İzmir merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre banka hesap hareketlerinde "bağış", "infak", "yardım" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir, Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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