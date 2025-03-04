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İzmir merkezli 11 ilde DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı

İzmir merkezli 11 ilde silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Mart 2025 Salı 09:52 - Güncelleme:
İzmir merkezli 11 ilde DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT koordinasyonunda terör örgütü DHKP-C'ye üye olma, örgütün eylem ve finansmanının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

  • DHKP-C operasyonu
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