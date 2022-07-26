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İzmir merkezli 18 ilde FETÖ'den 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 07:04 - Güncelleme:
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 18 ilde düğmeye bastı.

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