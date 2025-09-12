İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

İzmir merkezli 3 ilde MLKP operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde MLKP'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, ESP il binasında yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

12 Eylül 2025 Cuma 09:32
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MLKP Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ve SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yapılanmaları içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da bugün saat 06.00'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde ve ESP İl Binası'nda yapılan aramalarda hakkında yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, USB bellek, hard disk ve laptop gibi dijital materyaller ele geçirildi.

