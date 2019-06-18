İzmir merkezli 30 ilde dev FETÖ operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarınca mahrem yapı tarafından İzmir'deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan bylock kullanan şüphelileri tespit etti. Aralarında aktif, ihraç ve emekli olarak görev yapan Albay ve Yarbay rütbelilerin olduğu subay ve astsubayların da bulunduğu 91 şüpheliye yönelik Izmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden İzmir merkezli 30 ilde, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Şüphelilerin çoğu yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbesinde halen aktif görev yapan TSK mensubu şahıslar ile Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görevli şüphelilerin de olması dikkat çekti. Ayrıca yakalanan şüpheliler arasında askerleri telefonla arayarak toplantı esnasında mahrem hizmetleri yürüten şüpheliler de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı firarilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.