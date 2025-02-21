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İzmir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilere 'cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek sözde avukatlık ücreti talep eden şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 11:20 - Güncelleme:
İzmir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden açtıkları sahte kadın profiliyle iletişim kurdukları kişilerin görüntülerini kaydeden ardından da "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek avukatlık ücreti talep eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, ilk etapta mağdur 45 kişiye ulaştı ve onların ifadelerini aldı.

Daha sonra İzmir, İstanbul, Rize ve Antalya'da şüphelilerin kullandığı 5 ayrı ofise baskın yapıldı.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, ayrıca aramalarda 2 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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