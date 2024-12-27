İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 21 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteği ile söz konusu terör örgütü içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 21'i tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi ve 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 24 ve 25 Aralık'ta İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'taki adreslere düzenlenen baskında 34 şüpheli yakalanmıştı.