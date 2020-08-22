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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonunda 36 tutuklama

İzmir merkezli 40 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 36 kişi tutuklandı.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:08 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:08
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İzmir merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 18 Ağustos'ta gözaltına alınan 34'ü TSK içinde aktif görevli 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u aktif görevde olan 36'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 zanlı da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

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