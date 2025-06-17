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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 40 şüpheli gözaltında!

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalandı

AA17 Haziran 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 40 şüpheli gözaltında!
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İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda örgütün "hücre evlerinde" güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte taban kazandırarak ayakta tutmaya çalıştıkları değerlendirilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış arayışında bulunan örgüt üyelerine yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hücre evinde kaldığı tespit edilen 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 40 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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