İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliyi tespit etti.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'a, eş zamanlı operasyon başlattı.

Şu ana kadar şüphelilerin 12’si yakalandığı diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.