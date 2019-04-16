İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında, örgütün ByLock yazışmalarında ve ifadelerinde adı geçen, ayrıca "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden aranan aktif görevdeki 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerin "mahrem imamı" olduğu belirlenen bir sivil olmak üzere toplam 18 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkartmasından sonra sabah saatlerinde harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı, çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şehir dışında gözaltına alınan şüpheliler İzmir'e getirilmek üzere yola çıkarılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.