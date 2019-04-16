İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 8 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında 'Mahrem imam'lara yönelik operasyonda 17'si muvazzaf asker, biri sivil olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında, örgütün ByLock yazışmalarında ve ifadelerinde adı geçen, ayrıca "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden aranan aktif görevdeki 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerin "mahrem imamı" olduğu belirlenen bir sivil olmak üzere toplam 18 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkartmasından sonra sabah saatlerinde harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı, çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şehir dışında gözaltına alınan şüpheliler İzmir'e getirilmek üzere yola çıkarılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.