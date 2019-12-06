İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.