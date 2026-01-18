İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir merkezli 9 ilde harekete geçildi! Sahte avukat çetesi çökertildi
Güncel

İzmir merkezli 9 ilde harekete geçildi! Sahte avukat çetesi çökertildi

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri kişileri kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtıp dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı.

IHA18 Ocak 2026 Pazar 09:07 - Güncelleme:
İzmir merkezli 9 ilde harekete geçildi! Sahte avukat çetesi çökertildi
ABONE OL

İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 vatandaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurarak cinsel içerikli görüntülerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi. Mağdurlara "Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek korku ve panik oluşturan şüphelilerin, 'uzlaştırma ücreti' adı altında toplam 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • sahte profiller
  • dolandırıcılık operasyonu
  • uzlaştırmacı avukat

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.