İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne eleman temin etme, finansal destek sağlama ve Suriye'de dağılan DEAŞ teröristlerini ülkemize sokmak için organizasyon içerisinde olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik, İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, eş zamanlı olarak İzmir merkezli Isparta ve Bolu'da yapılan operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; DEAŞ terör örgütünün sözde simgesi bayraklar ile çok sayıda yasaklı kitabı ve Dijital malzemelere el konuldu.

Muammer Başkan / TürkMedya Ege Bölge Temsilcisi