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İzmir merkezli dev FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 154'e çıktı

İzmir merkezli 42 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı bulunan 183 şüpheliden 154 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda sahte kimlik, örgüt içerisinde kullanılmak üzere 62 bin lira 2 bin 770 dolar ve 2 bin 700 euro, çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital veriler ele geçirildi.

  • Muammer Başkan
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Firari şüphelilerin yakalanmasına devam ederken hücre evlerinde yakalananlar arasında terör örgütünün tepe yöneticilerinden olan Barbaros Kocakurt’un firari olan yeğeni H.K. ve eşi S.U.K. bulunduğu belirtildi.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör, Mali, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem Yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı.

İzmir polisinin, firari örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine ve aralarında Subay-Astsubay, Emniyet Mensubu, öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından yerleştirilen kripto üyelerinde bulunduğu 183 şüpheliye yönelik olarak İzmir merkezli 42 ilde operasyon yapıldı.
 
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapı içerisinde yer alıp halen hücre evlerinde kalarak örgütsel faaliyetlerine devam eden mahrem imamlara ve bu imamlar ile irtibatlı 51’i muvazzaf 81 asker,(muazzaf,ihraç,açıkta, askeri okuldan ilişiği kesilen) aralarında Polis, Öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından sızdırılan şahıslar ile birlikte, 34 hücre evi olmak üzere toplam 220 adreste yapılan aramda 154 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 
 
TEPE YÖNETİCİNİN YEĞENİ DE YAKALANDI
 
Hücre evlerinde yakalananlar arasında terör örgütünün tepe yöneticilerinden olan Barbaros Kocakurt’un firari olan yeğeni H.K. ve eşi S.U.K. bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda sahte kimlik, örgüt içerisinde kullanılmak üzere 62 bin lira 2 bin 770 dolar ve 2 bin 700 euro, çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital veriler ele geçirildi.
 
Yakalanan şüpheliler İzmir emniyetine getirilmeye başlanırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
 
 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

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