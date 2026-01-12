İSTANBUL 3°C / -2°C
  • İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, 4 firari aranıyor
Güncel

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, 4 firari aranıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 10:14
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, 4 firari aranıyor
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde "Emniyet mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve hücre yöneticisi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 GÖZALTI

Operasyon için harekete geçen güvenlik güçleri, İzmir ve 2 farklı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10'u yakalanarak emniyete götürüldü. Firari durumdaki diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

