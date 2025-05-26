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5 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
5 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen verilere göre, örgüt adına fon topladığı tespit edilen, ifadelerde adı geçen, örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu suç unsurları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 100 bin lira, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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