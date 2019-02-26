İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16'sı muvazzaf asker 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ terör örgütünün Deşifre edilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İzmir büfe telefonlarından ardışık olarak arandı yapılan çalışmalarda tespit edilen TSK mensubu şahıslar ile daha önce yapılan operasyonlarda 'Etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren şüphelilerin ifadelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında subay ve astsubayların da bulundu 28 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çıkarılan gözaltı kararı sonrası harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 19 ilde, çok sayıda adrese, eş zamanlı operasyon yaptı. 28 şüpheliden 21 şüpheli gözaltına alınırken firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının muvazzaf asker, 3'ünün polis olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.