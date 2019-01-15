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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 12 şüpheliye ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullana 17 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheliye yönelik operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Firari 8 şüpheliden birinin yurtdışına kaçtığı tespit edilirken şüphelilerin evlerinde yapılan aramda; bir çok örgütsel dökümanlara ve dijital veriler, 25 bin lira, 2 bin 500 dolar bin euro ele geçirildi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini ve açığa çıkmamış hücrelerinin deşifre edilmesini engellemek ve firar durumunda bulunan örgüt mensuplarının yakalanmalarının önüne geçilmesi, hücre evlerinde saklanan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada, aranma kaydı bulunan 12 şüphelinin hücre evlerinde saklandığı tespit edildi. Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üye ve yöneticilerinin gizli haberleşme aracı olan ByLock isimli programı kullanan, örgütün çeşitli kademelerinde üye ve yönetici olduğu anlaşılan ve haklarında daha önce işlem yapılmamış 17 şüpheli şahıs da tespit edildi.
 
21 şüpheli yakalandı
 
Örgütle tespiti yapılan toplam 29 şüpheli şahsa yönelik, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Bursa, Erzurum, Muğla, Çanakkale ve Manisa'da helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21 örgüt üyesi yakalanırken 8 firariden 1 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi.  Yapılan operasyon neticesinde evlerde bulunan bir çok örgütsel dökümanlara ve dijital verilere, 25 bin lira, 2 bin 500 dolar bin euro ele geçirildi. gözaltına alınan şüpheliler İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'n getirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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