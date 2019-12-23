İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6072
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
Güncel

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 68 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

AA23.12.2019  22:17 - Güncelleme: 23.12.2019  22:17

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla yakalanan 68 şüpheliden 1'i hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle ifadesi alınmak üzere iptal edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 67 şüpheliden itirafçı konumundaki 4 kişi adli kontrol, 63'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

63 şüpheliden 43'ü tutuklanırken 20 şüpheli, mevcut delil durumu, hakimlik önündeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

20 şüpheli firari konumda olup aranırken muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.

Olayın geçmişi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtilmişti.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi
Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez
O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.