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İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:17
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 4 şüpheliye yönelik İzmir, Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca dijital belgelere de el kondu.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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