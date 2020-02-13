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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen bir bahis şebekesine düzenlenen operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı.

DHA13.02.2020  11:07 - Güncelleme: 13.02.2020  11:07

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği belirtilen bir yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca süren çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Dün harekete geçen polis ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira, 400 dolar, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

YURT DIŞINDAKİ YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİ KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin serverleri yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin bahis oynamak isteyen müşterileri ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurduğu, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının banka hesapları üzerinden yapıldığı kaydedildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise, yüklü miktarda para akışı sağlandığı, bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

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