8 Ağustos 2025 Cuma
Güncel

İzmir Ödemiş'te feci çarpışma: Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Şenol Pehlivan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 Ağustos 2025 Cuma 01:25
İzmir Ödemiş'te feci çarpışma: Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 35 DYN 11 plakalı hafif ticari araç, Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucuova Kavşağı'nda, Şenol Pehlivan (35) idaresindeki 35 CAR 089 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

