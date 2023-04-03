İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1982
  • EURO
    20,7876
  • ALTIN
    1206.66
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir polisinden tarihi operasyon: 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi
Güncel

İzmir polisinden tarihi operasyon: 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri düzenlediği operasyonda 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
İzmir polisinden tarihi operasyon: 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi
ABONE OL

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda H.Ş., A.S. ve B.D.'nin Menderes ilçesinde depolarda kaçak makaron ve tütün sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 672 milyon 490 bin kaçak makaron, 1.5 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İzmir polisi tarafından yapılan operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.