İzmir Seferihisar'da yangın! 345 hanenin bulunduğu site kül oldu

Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Site sakinleri, havanın aydınlanmasıyla bölgeye gelerek evlerini kontrol etmeye başladı.

Görkem Yarıcı, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.

O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.

Efe Can Özdemir ise sitede babası ve amcasının oturduğunu söyledi.

Yangın sırasında kendisinin sitede bulunmadığını ifade eden Özdemir, "Evde bir tek babam vardı. O da zaten tahliye edilerek kurtuldu. Anlatması çok zor anlar yaşadılar, herkes evlerinden oldu. 2009 yılında da yangın çıkmıştı, o siteye gelmemişti. Daha küçük çaplıydı. Allah kimseye yaşatmasın. Bizim eve yangında bir şey olmamış. Babam ve annem evlerine geri döndüler." şeklinde konuştu.

Muharrem Yarıcı da tüm gece itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan yangından zarar gören Doğankent Sitesi havadan görüntülendi.

