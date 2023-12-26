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  • İzmir Şehir Hastanesi 2 ayda 250 bin hastaya şifa oldu
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İzmir Şehir Hastanesi 2 ayda 250 bin hastaya şifa oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 2 ayda 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.

AA26 Aralık 2023 Salı 19:50 - Güncelleme:
İzmir Şehir Hastanesi 2 ayda 250 bin hastaya şifa oldu
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Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 60 günde verilen hizmetlere dair paylaşımda bulundu.

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

  • Sağlık hizmeti
  • İzmir Şehir Hastanesi
  • Poliklinik hizmetleri

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