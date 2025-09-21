İSTANBUL 26°C / 19°C
  İzmir sokaklarında çöp dağları... Vatandaşlar isyan etti: Fareler bastı, korkudan uyuyamıyoruz
Güncel

İzmir sokaklarında çöp dağları... Vatandaşlar isyan etti: Fareler bastı, korkudan uyuyamıyoruz

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, CHP'li belediyeden sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi. Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Buca halkı, 'Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum.' dedi.

AA21 Eylül 2025 Pazar 17:00 - Güncelleme:
İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

"FARELER DE ORTAYA ÇIKTI, KOKUDAN UYUYAMIYORUM"

Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Köktürk, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

"BÖCEKLERDEN MİKROP KAPTIM, BACAKLARIMDA YARALAR ÇIKTI"

Emrecan Altuğ da biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.

