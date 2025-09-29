İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5829
  • EURO
    48,8076
  • ALTIN
    5088.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir su krizinde yine sınıfta kaldı! Patlayan boru vatandaşları çileden çıkardı
Güncel

İzmir su krizinde yine sınıfta kaldı! Patlayan boru vatandaşları çileden çıkardı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle 2 gündür suyun boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Yaşananlara tepki gösteren vatadandaş, 'Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az su da değil, tonlarca su... Dün yolda araba şerit değiştiremedi diye kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
İzmir su krizinde yine sınıfta kaldı! Patlayan boru vatandaşları çileden çıkardı
ABONE OL

Peker Mahallesi Sırrı Atalay Caddesi'nde ana su borusunun patlaması nedeniyle tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

"BELEDİYEDEN NEFRET ETTİM. 2 GÜNDÜR SU BÖYLE AKAR MI?"

Mahalle sakinlerinden Hasan Şeren, suyun 2 gündür boşa aktığını söyledi.

Yaşananlara tepki gösteren Şeren, "Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az su da değil, tonlarca su... Dün yolda araba şerit değiştiremedi diye kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz. Belediyenin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz. 3-5 mahallenin harcayacağı su 2 gündür akıyor." dedi.

"YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ? BİZİM CEBİMİZDEN ÇIKIYOR."

Mahalle sakinlerinden Kubilay Toptaş da dünden beri evlerinde su akmadığını kaydederek, "Bu su böyle akıyor. Telefon açtığımda da kimse cevap vermiyor. Çöp içinde, pislik içinde. Sesimi yetkililer duysun. Bu su hala akıyor. Yazık günah değil mi? Bizim cebimizden çıkıyor. Dünden beri evimizde su yok. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Tuvalete gidemiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • su borusu onarımı
  • su sıkıntısı
  • belediye tepkisi

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.