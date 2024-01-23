İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2717
  • EURO
    33,0078
  • ALTIN
    1973.1
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir Tarihi Asansör yakınında insan kemikleri bulundu
Güncel

İzmir Tarihi Asansör yakınında insan kemikleri bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör yakınındaki arazide dolaşan hurdacı, insan kemikleriyle karşılaştı. Kemik parçaları, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

IHA23 Ocak 2024 Salı 07:14 - Güncelleme:
İzmir Tarihi Asansör yakınında insan kemikleri bulundu
ABONE OL

Olay akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede dolaşan bir hurdacı, insana ait olan iskeletle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken polis ekipleri, insan kemiklerinin bulunduğu alanı şerit ile kapattı. Ayrıca bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri de kemiklerle ilgili detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası insan kemikleri delil torbasına konularak İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kemiklerin, yapılacak olan DNA testi sonrasında kime ait olduğunun tespiti ve maktulün ölme şeklini belirlemek için çalışma başlatıldı.

  • İzmir
  • insan kemikleri
  • Tarihi Asansör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.