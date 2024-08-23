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Güncel

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü: Körfezde görülen balık ölümlerinin nedeni sıcaklıklar ve diğer kirleticiler

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, körfezde görülen balık ölümlerinin artan sıcaklıklar, besin tuzları ve diğer kirleticiler dolayısıyla su kalitesindeki bozulma kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 20:55 - Güncelleme:
İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü: Körfezde görülen balık ölümlerinin nedeni sıcaklıklar ve diğer kirleticiler
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Müdürlükten yapılan açıklamada, Bayraklı ilçesi Meles Deltası'nda balık ölümleriyle ilgili gelen ihbar üzerine, ekipleri tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde ölümlerin 19 Ağustos'ta deltanın deniz kısmında yaşandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çok sayıda kefal, çipura ve kömürcü kaya balığının karışık olarak öldüğü, deniz suyu renginin kırmızı bir hal aldığı gözlenmiş ve denizde ötrofikasyon olduğu tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlerde su sıcaklığı 28 derece, pH değeri 8,43, çözünmüş oksijen değeri 7,47 miligram/litre olarak ölçülmüştür. 20 Ağustos tarihinde balık ölümlerinin durmaması sebebiyle tekrar müdürlüğümüz teknik personelince yerinde denetim yapılmış balık ölümlerinin artarak devam ettiği görülmüştür. Yerinde tekrar ölçüm yapılmış olup su sıcaklığı 26,3 derece, pH değeri 7,96 olarak tespit edilmiştir. Çözünmüş oksijen değerinin organik yıkıma ve ötrofikasyona bağlı olarak 2,50 miligram/litreye kadar düştüğü belirlenmiştir."

YERİNDE ÖLÇÜMLER YAPILDI

Açıklamada, 21 Ağustos'ta balık ölümlerinin Karşıyaka ilçesine de yayılması nedeniyle burada da denetim ve yerinde ölçümler yapıldığı ifade edildi.

Analiz çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Karşıyaka) Buna göre, su sıcaklığı 28,8 derece, pH değeri 8,33, çözünmüş oksijen değeri 0,320 miligram/litre olarak ölçülmüştür. Olay mahallinden su ve balık numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiş olup analiz sonuçları beklenmektedir. Konu hassasiyetle takip edilmektedir. Balık ölümlerinin artan sıcaklıklar, besin tuzları ve diğer kirleticiler dolayısıyla su kalitesindeki bozulma kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir."

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