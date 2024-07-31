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İzmir Urla'da yangına müdahale sürüyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
İzmir Urla'da yangına müdahale sürüyor
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Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca kara ekiplerinin yanı sıra 2 gece görüşlü helikopterle sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla diğer hava araçları da çalışmalara katıldı.

Yangında dumandan etkilenen iki Orman Genel Müdürlüğü personelinin de ambulansta ayakta tedavisi yapıldı.

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.

- YANGIN

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33'de çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapılmıştı.

Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilmiş, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında tahliyeleri sağlanmıştı.

Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle yangına müdahale edilmiş, karada ise 84 araç, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlar ile 404 personelle çalışma yürütülmüştü.

Yangına ilişkin bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletme sahibi İ.A. (33) savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

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