İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir Valiliğinden barınma noktaları hakkında açıklama
Güncel

İzmir Valiliğinden barınma noktaları hakkında açıklama

İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktalarıyla ilgili açıklama yaptı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 20:05 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 20:05
ABONE OL

Valiliğin Twitter hesabında yer alan açıklamada, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve Türk Kızılay tarafından toplamda 3 bin 9 çadır, 10 bin 644 yatak, 20 bin 570 battaniye, 2 bin 900 uyku seti ve 2 bin 657 mutfak seti tedarik edildi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu tahsis edildi. Ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadır kurulumu gerçekleştirildi."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.