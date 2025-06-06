İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2025 Cuma / 10 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2696
  • EURO
    44,85
  • ALTIN
    4238.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir Valiliği'nden Cemil Tugay'a ''kurban bağışı kampanyası'' yalanlaması
Güncel

İzmir Valiliği'nden Cemil Tugay'a ''kurban bağışı kampanyası'' yalanlaması

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'kurban bağışı kampanyasına izin verilmediği' yönündeki iddiasını yalanladı.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 12:12 - Güncelleme:
İzmir Valiliği'nden Cemil Tugay'a ''kurban bağışı kampanyası'' yalanlaması
ABONE OL

İzmir Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının kurban bağış kampanyasına Valiliğin izin vermediği yönündeki haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Valiliğimize kurban bağışı kampanyası ile ilgili olarak herhangi bir resmi başvurusu bulunmamakta olup, Valiliğin kurban bağışı kampanyasına izin vermediği yönünde yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kurban Bayramı'nda bağışları toplamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için soğuk hava depoları kurmuş ve kurban etlerini yoksullara dağıtmak üzere bir kampanya başlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kurban bağışı kampanyası yapmak istedik ancak Valilik izin vermedi" demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.