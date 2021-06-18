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İzmir Valiliği'nden HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin yeni açıklama

İzmir Valiliği, Deniz Poyraz'ın ölümüyle sonuçlanan HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

AA18 Haziran 2021 Cuma 20:42 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 20:42
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Valilikten yapılan açıklamada, "elim olaya ilişkin" bazı mecralarda gerçek dışı iddiaların yer aldığı belirtildi.

Tüm adli olaylarda olduğu gibi olay anından itibaren yargı sürecinin başladığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde polisin tüm delilleri topladığı belirtilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, Valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün silahla giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Binanın çatısına çıkan O.G, polis ekiplerince yakalanmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen O.G, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Deniz Poyraz'ın cenazesi de bu akşam toprağa verilmişti.

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