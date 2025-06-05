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Güncel

İzmir Valiliğinden kurban bağışı kampanyası iddialarına yalanlama

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurban bağışı kampanyasına izin verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
İzmir Valiliğinden kurban bağışı kampanyası iddialarına yalanlama
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurban bağışı kampanyasına Valilik tarafından izin verilmediği" yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Valiliğimize kurban bağışı kampanyası ile ilgili olarak herhangi bir resmi başvurusu bulunmamakta olup, Valiliğin kurban bağışı kampanyasına izin vermediği yönünde yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban bağışı kampanyası için İzmir Valiliğine resmi başvuruda bulunduklarını ancak kampanyaya izin verilmediğini ileri sürmüştü.

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